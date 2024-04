Luis Rubiales arrestato a Madrid, in manette l'ex presidente della Federcalcio spagnola

Madrid, 3 aprile 2024 – L’ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato arrestato a Madrid. L’ex dirigente è rientrato in Spagna da Santo Domingo e ad attenderlo all’aeroporto Adolfo Suarez Madrid-Barajas c’era la Guardia Civil che l’ha posto in stato di fermo e caricato su una camionetta diretta al tribunale di Majadahonda nella capitale iberica. Su Rubiales pendono infatti diverse accuse per corruzione, amministrazione sleale e riciclaggio di capitali, reati che sarebbero stati perpetrati negli ultimi 5 anni, durante la sua presidenza in Federcalcio. Lo stesso Rubiales avrebbe deciso di anticipare il suo rientro dalla Repubblica Domenicana per deporre davanti al giudice istruttore dell’inchiesta. In serata poi dovrebbe essere trasmessa anche un’intervista alla tv spagnola La Sexta, rilasciata mentre si trovava a Santo Domingo, in cui l’ex presidente rigetta tutte le accuse, proclamandosi innocente: “Sono qui per dire che è falso che abbia preso tangenti su appartamenti qui a Santo Domingo. E' falso che ho fatto una speculazione edilizia a Capo Verde. E' falso che abbia terreni per costruzioni in Arabia Saudita. Il denaro sui miei conti è frutto del mio lavoro".

Nel pomeriggio poi dovrebbe riunirsi anche la Commissione di gestione della Federcalcio spagnola che attualmente è retta ad interim da Pedro Rocha per fissare la data delle nuove elezioni per la presidenza. La divisione Uco della Guardia Civile Spagnola avrebbe in mano diverse intercettazioni che attesterebbero gli episodi di corruzione e le tangenti negli appalti concessi dalla Federcalcio spagnola, come ad esempio un contratto da 1,3 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione dell'Hotel della Città del Calcio a Las Rozas (Madrid) dove ha sede il ritiro della nazionale iberica.