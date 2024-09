Lukaku non convocato dal Belgio. Il ct Tedesco: “L’ha chiesto lui”

Napoli, 30 agosto 2024 – Romelu Lukaku è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Dopo una telenovela durata tutta l’estate, alla fine si è arrivati alla fumata bianca: Romelu Lukaku è dunque il nuovo attaccante della squadra partenopea per circa 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita del 30% da devolvere al Chelsea. Il giocatore ha firmato un contratto triennale da 6 milioni di euro a stagione. Romelu è stato fortemente voluto da Antonio Conte, che l’ha già allenato durante la sua parentesi all’Inter dal 2019 al 2021, nella quale il belga ha segnato 64 reti in 95 presenze totali. Fin dal primo momento, Antonio Conte ha indicato Lukaku come l’attaccante perfetto per il suo stile di gioco, perciò la rincorsa al belga da parte di De Laurentiis e Manna per tutta l’estate ha fatto diventare una vera e propria festa l’ufficialità e l’arrivo in città dell’attaccante, che ieri è stato accolto da una grandissima folla appena si è recato nel capoluogo campano. Lukaku, tuttavia, essendo stato uno dei tantissimi giocatori fuori rosa nel Chelsea, ha ancora bisogno di ritrovare la condizione migliore. Perciò, ha scelto di non partire con la sua nazionale per le sfide di Nations League contro Israele e Francia ma di rimanere a Napoli, per essere pronto per gli impegni che ci saranno dopo la sosta, a partire dalla quarta giornata di campionato, nella quale i partenopei saranno impegnati all’Unipol Domus contro il Cagliari.

Niente Belgio per Lukaku

L’esclusione di Lukaku dai convocati di Tedesco ha sorpreso tutti, dal momento che l’ex attaccante di Roma e Inter è sempre stato un titolarissimo del Belgio, ma ci ha pensato direttamente il ct a spiegare le motivazioni della mancata convocazione. Tedesco, infatti, ha svelato come sia stato Lukaku stesso a chiedere di non essere convocato per i prossimi impegni della sua nazionale, dal momento che non si sente ancora in forma e vorrebbe restare a Napoli per ritrovare la sua miglior versione nel minor tempo possibile. Lukaku, quindi, non partirà per gli impegni con la sua nazionale e rimarrà a Napoli, dove le aspettative sul suo conto sono più alte che mai: i partenopei, infatti, sono reduci da una stagione tutt’altro che positiva, perciò Romelu e i compagni sono chiamati quanto meno a rientrare tra le squadre che parteciperanno alla prossima Champions League. Lukaku è l’attaccante centrale di questo Napoli, e tutti i tifosi partenopei sperano che insieme a Kvaratskhelia possa formare una coppia d’attacco che non faccia rimpiangere quella formata dal georgiano e da Victor Osimhen, che, nel frattempo, rimane un separato in casa.