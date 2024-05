L’ULTIMA GIORNATA. La salvezza si gioca tutta di domenica

Un aiuto alla Fiorentina, per preparare al meglio la finale di Conference League. Le partite ormai ininfluenti piazzate venerdì sera, e le altre partite in concomitanza per blocchi di ’interesse’. Ieri sono stati definiti anticipi e posticipi dell’ultima giornata di campionato, che ormai ha pochi verdetti da emettere.

Cagliari-Fiorentina si giocherà già giovedì per dare modo alla Viola di godere di qualche giorno di riposo in più in vista della finale contro l’Olympiacos. Tutte domenica sera alle 20.45 le sfide che coinvolgono le squadre in lotta per la salvezza, anche se Lazio-Sassuolo in realtà vede i neroverdi già retrocesssi.

Il programma: giovedì 25 maggio Cagliari-Fiorentina ore 20.45 (Dazn), Venerdì 26 Genoa-Bologna 20.45 (Dazn/Sky); Sabato 27 maggio Juventus-Monza ore 18 (Dazn); Milan-Salernitana 20.45 ( Dazn).

Domenica 28 ore 18 Atalanta-Torino (Dazn/Sky) e Napoli-Lecce (Dazn),ore 20.45 Empoli-Roma (Dazn), Frosinone-Udinese (Dazn/Sky), Verona-Inter (Dazn), Lazio-Sassuolo (Dazn).