L’ultimo turno. Brescia ko a Bari: va ai playoff come ottava

Giornata di verdetti in Serie B con la trentottesima e ultima giornata della stagione regolare. Già certa, prima ancora di scendere in campo, la promozione e il primo posto in classifica per il Parma. Allo stesso modo conoscevano già il proprio destino Lecco e FeralpiSalò, aritmeticamente retrocesse. Stessa cosa dicasi per la posizione in classifica della Cremonese (quarta) e del Catanzaro (quinto). Questo il quadro completo dell’ultimo turno in Serie B, con la graduatoria conclusiva prima di playoff (che partiranno il 17 e 18 maggio con le gare del turno preliminare prima di semifinali e finali) e playout (il giorno 16 con ritorno il 23 tra quartultima e terzultima): Ascoli-Pisa 2-1, Bari-Brescia 2-0, Catanzaro-Sampdoria 1-3, Como-Cosenza 1-1, Cremonese-Cittadella 3-0, FeralpiSalò-Ternana 0-1, Lecco-Modena 2-3, Reggiana-Parma 1-1, Sudtirol-Palermo 0-1, Spezia-Venezia 2-1. Classifica: Parma 76; Como 73; Venezia 70; Cremonese 67; Catanzaro 60; Palermo 56; Sampdoria 55; Brescia 51; Cosenza, Modena, Reggiana, Sudtirol 47; Cittadella, Pisa 46; Spezia 44; Ternana 43; Bari, Ascoli 41; FeralpiSalò 33; Lecco 26.