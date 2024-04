Lumezzane, gioia playoff: "Vogliamo fare strada"

I risultati del penultimo turno del girone A di Serie C hanno spalancato al Lumezzane le desiderate porte dei playoff. A questo punto la trasferta in casa dell’Albinoleffe che domenica chiuderà la regular season servirà alla matricola rossoblù per conoscere il nome dell’avversaria da affrontare in uno spareggio che la squadra di mister Franzini si è definitivamente assicurata grazie al 4-3 dalle infinite emozioni inflitto al Mantova capolista. Anche le combinazioni più negative possibili in quest’ultima giornata non possono estromettere i valgobbini, che nella peggiore delle ipotesi potrebbero ritrovarsi fermi a 50 punti con Pro Vercelli e Virtus Verona, ma sarebbero ugualmente ammessi agli spareggi insieme ai bianchi piemontesi, grazie al secondo posto nella classifica avulsa di questo terzetto.

Un’eventualità complicata e davvero poco probabile che, però, i giocatori del presidente Andrea Caracciolo non intendono nemmeno prendere in considerazione,decisi a rendere visita alla Celeste con l’opposto obiettivo di conquistare i punti necessari per migliorare il proprio piazzamento nella griglia dei playoff e poter così guardare avanti con la giusta fiducia per proseguire il proprio cammino. Pur indossando i panni della matricola, del resto, la formazione di Arnaldo Franzini in questa stagione che ha segnato il ritorno tra i professionisti ha saputo farsi valere contro qualsiasi rivale, come confermano i 10 punti colti sui 12 a disposizione nel ritorno con le prime quattro della classifica.

Un ruolino di marcia che Iori e compagni sono determinati a ribadire nel primo turno dei playoff, indipendentemente da quello che sarà l’avversario da affrontare. Proprio l’attaccante, che con i virgiliani è tornato al gol ed è stato decisivo con la sua tripletta per il successo dei valgobbini, indica ai suoi compagni la strada da seguire per raggiungere altre soddisfazioni: "È fondamentale l’atteggiamento. Ne avevamo parlato a lungo nella settimana precedente, dopo la sconfitta di Sesto, e sapevamo che dovevamo affrontare una squadra forte come il Mantova, che ha vinto con merito il campionato, con il giusto spirito. Ci siamo riusciti e dobbiamo proseguire su questa strada pure nei playoff. Una gioia per tutti noi e anche per me – sorride la punta valgobbina – Era da parecchio che volevo esultare per un gol e direi che ho scelto proprio l’occasione ideale per farlo". La squadra di Franzini, dunque, chiede all’ultima giornata di campionato di svelare l’identità della rivale del primo turno dei playoff che dovrà sfidare sabato 4 maggio, un appuntamento che può valere un’intera stagione in vista del quale Franzini ed i suoi giocatori intendono fare le prove generali domenica in casa dell’Albinoleffe.