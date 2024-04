Lumezzane. Rossoblu agli spareggi. Franzini fa turnover

Il Lumezzane chiuderà la regular season con il match odierno in casa dell’Albinoleffe. I rossoblu hanno già in tasca la qualificazione ai playoff, ma sono pronti a presentarsi al derby con un obiettivo ben preciso: "Ci aspetta una partita importante per determinare il posizionamento in classifica in vista degli spareggi-promozione – spiega il tecnico Franzini che nell’occasione deve rinunciare a Gerbi, Malotti, Galabinov e Troiani – Non rischieremo chi è in diffida e chi non è al massimo, ma il nostro intento è quello di conquistare tre punti".

Lumezzane (4-3-3): Filigheddu; Pisano, Pogliano (Parodi), Dalmazzi, Righetti; Ilari, Taugourdeau, Moscati; Cannavò, Iori, Spini. All: Franzini. Luca Marinoni