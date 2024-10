Lumezzane studia da “big“. Fermato il Vicenza al Menti

di Luca Marinoni

VICENZA

Si spegne a sei minuti dal termine il sogno del Lumezzane di violare il campo del Vicenza. La squadra di Franzini sblocca subito il risultato approfittando di un errore del portiere biancorosso e conserva con determinazione il vantaggio fino al 39esimo della ripresa, quando arriva il gol del pareggio di Morra che sfrutta un bel servizio di Costa e sorprende la difesa valgobbina. Un pareggio che rappresenta comunque un risultato di sostanza per i rossoblù, anche se non cancella la delusione per un exploit che pareva ormai a portata di mano.

La squadra di Vecchi ha esercitato una pressione costante, ma i rossoblù hanno avuto il merito di controllare la situazione, mettendo in mostra una volta di più un’organizzazione che lascia ben sperare in chiave futura. Sul campo la gara viene indirizzata in favore degli ospiti. Massolo sbaglia il controllo e Ferro è pronto ad approfittare del gentile omaggio per insaccare a porta vuota il vantaggio della squadra di Franzini. L’inatteso svantaggio desta l’orgoglio dei berici, obbligati a vincere per mantenere vivo il duello a distanza con il Padova. I padroni di casa provano la conclusione con Talarico, Zamparo e Morra, ma la difesa non si lascia sorprendere. Superato il momento di maggior forcing dei padroni di casa, il Lumezzane torna in avanti intorno al 25esimo e Monachello chiama Massolo alla parata, mentre alla mezz’ora un servizio in area di Regazzetti arma il colpo di testa dell’ex punta del Mantova che, però, da ottima posizione manca lo specchio della porta. La squadra di Vecchi non demorde e rilancia il suo inseguimento nella ripresa, anche se la prima, vera palla-gol del secondo tempo è di marca ospite, con Monachello che al 13esimo si vede deviare in angolo da Massolo un tiro che sembrava destinato in rete. I biancorossi possono così continuare il loro tenace inseguimento e al 39esimo Morra, di testa, trafigge Filigheddu per la rete di un pareggio che non accontenta nessuna delle due contendenti.