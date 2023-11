Lunedì il posticipo. Oggi si torna in campo verso il Pineto

I ragazzi di mister Protti torneranno in campo oggi per preparare la partita contro il Pineto, in programma lunedì prossimo alle 20.45. Due i giorni di riposo concessi ai gialloblù dall’allenatore dopo il derby casalingo contro l’Ancona. Mercoledì e giovedì suderanno sul sintetico del Pelloni, mentre venerdì e sabato torneranno a calcare l’erba del Recchioni. In settimana verranno valutate le condizioni di Laverone, uscito nel finale della partita contro la squadra di Colavitto per una brutta botta alla caviglia in uno scontro di gioco. Guardando all’immediato futuro, la Fermana tornerà per la seconda volta in stagione all’Adriatico di Pescara: la prima nella debacle in Coppa Italia contro i ragazzi di Zeman, e ora la seconda per affrontare il Pineto, che gioca le sue gare casalinghe lì. Una partita speciale anche per le due tifoserie, legate da un bella amicizia.

fi. ro.