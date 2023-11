"Macedonia del Nord-Inghilterra 1-1: altre squadre qualificate per l'Europeo 2020" Ieri si sono aggiunte altre squadre qualificate per l'Europeo 2020: Spagna, Scozia, Francia, Olanda, Turchia, Albania, Repubblica Ceca, Belgio, Austria, Ungheria, Serbia, Danimarca, Slovenia, Romania, Svizzera, Portogallo e Slovacchia. Spareggi nel marzo 2020 per le ultime qualificate.