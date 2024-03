"Malconci, ma reagiremo"

Che la Matese era "tosta" lo si era intravisto nel recupero di mercoledì con il Fano (0-0) ma l’altro ieri con il Fossombrone a darle man forte è stata la fortuna. Una traversa e un palo hanno fermato i tentativi dei ragazzi del presidente Nardini che anche sul piano del gioco, specialmente nel primo tempo, hanno messo sotto più di una volta gli avversari. E poi c’è il gol che a molti è parso viziato da una spinta che non ha permesso a Calvosa di anticipare il colpo di testa di Galesio. Il giorno dopo c’è amarezza nelle parole dei dirigenti dell’area tecnica del Fossombrone.

"È stata una partita che lascia un grosso rammarico sotto tutti i punti di vista – sottolinea il giorno dopo il diesse Pietro D’Anzi – dominata nel primo tempo con un palo ed una traversa colpiti ed una buona mole di gioco sviluppata per mezz’ora. Allo scadere del primo tempo, sull’unica azione da parte loro propiziata anche da un fallo vistosissimo, una spinta ai danni del nostro difensore, di testa il loro attaccante sigla il vantaggio. Nella ripresa nonostante i cambi offensivi non siamo riusciti quasi mai ad impensierire la loro retroguardia. Il campionato in questa fase si presenta sempre più difficile e una minima distrazione non ti viene perdonata, bisogna da subito pensare al prossimo impegno con il lavoro e la massima concentrazione sono le uniche ricette che conosco per raggiungere il primo possibile l’obbiettivo che ci siamo prefissati".

"Sapevamo bene le difficoltà che avremmo incontrato e così è stato – ha commentato nel dopo partita l’allenatore metaurense Michele Fucili –. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo colpendo un palo e una traversa e abbiamo subìto il gol dopo un evidente fallo del loro attaccante. Non è una scusante, quando si perde si può sempre fare di più, però il loro gol ha indirizzato la gara verso un secondo tempo di poco gioco e tante interruzioni, ma anche questo era da mettere in conto. Usciamo anche con giocatori malconci da valutare in settimana ma non è il momento né di esaltarci per una vittoria e né demoralizzarci per una sconfitta. Silenzio, testa bassa, lavorare e lottare tutti insieme". Ora nel prossimo turno il Fossombrone affronterà il Chieti, squadra che in classifica generale ha 36 punti (2 in più dei ragazzi di Fucili) e che domenica ha battuto tra le proprie mura il Vastogiranrdi per 2 a 1. Un’altra partita difficile ma il Fossombrone come ha dimostrato in queste 26 partite può giocarsela con chiunque". Amedeo Pisciolini