"Mambaye Dioussé: la storia di Assane, il talento precoce dell'Empoli"

Mambaye Dioussé racconta gli esordi del figlio Assane. "E’ arrivato all’Empoli a 13 anni – spiega –. Lo andavo a prendere all’uscita della scuola in Versilia e lo portavo ad allenarsi a Empoli. Mangiava un panino, giocava e tornava a casa per studiare. Senza mai mollare, come me". Lo stesso carattere di Birahim, il figlio mezzano. "Era poco più che un bambino – dicono i dirigenti del Seravezza – ed era già più di un metro e 80. Fisico, ma anche tecnica innata". Da mediano brilla nelle giovanili della Fiorentina. E ora tutti aspettano Ahmed, che a 12 anni stupisce già.

E. Sa.