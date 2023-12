Manchester City, è crisi nera: sconfitta con Aston Villa e vetta a +6

Roma, 2 dicembre 2023 – Fin troppo un mese senza vittorie se ti chiami Manchester City e se in panchina c’è un certo Pep Guardiola. Se poi a rincarare la dose ci si mette pure un ko con l’Aston Villa allora si può parlare di crisi vera. Terza sconfitta in campionato, con gol nel secondo tempo di Leon Bailey. Uno stop vero che arriva dopo tre pareggi di fila in Premier: l'ultimo successo è il 6-1 in casa con il Bournemouth del 4 novembre, la vetta occupata dall’Arsenal è ora lontana sei punti.

La classifica mette il City al quarto posto, e guardare ai numeri non è certo confortante. In Premier la squadra di Guardiola ha preso gol in 11 partite su 15. Nelle ultime 5 trasferte di campionato, ha vinto solo una volta e perso 3. L’unica trasferta vinta è nel derby con lo United, quindi al di fuori di Manchester il City non vince fuori casa dal 16 settembre contro il West Ham