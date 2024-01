Mancini si ferma agli ottavi di finale: Arabia Saudita eliminata ai rigori.

L’avventura in Coppa d’Asia per Mancini si chiude qui. L’Arabia Saudita, allenata dall’ec ct della Nazionale italiana si è fermata ieri agli ottavi di finale del torneo continentale. All’Education City Stadium di Doha i sauditi sono passati in vantaggio al 1’ della ripresa con Radif ma sono poi stati raggiunti al nono minuto di recupero da un gol di Cho Gue-Sung. La sfida si è poi decisa ai rigori con i coreani infallibili con un perfetto 4 su 4, mentre i sauditi hanno sbagliato due volte il penalty con Al Najei e Ghareeb.