Manolas riparte dalla terza divisione greca: ha firmato con il club della sua città

Milano, 17 ottobre 2024 - Nuova avventura per Kostas Manolas. Anzi sarebbe meglio dire ritorno alle origini. Il difensore greco ha infatti scelto di tornare a casa e ha firmato con il Pannaxiakos, club di terza divisione in cui è cresciuto. Nato a Nasso, nelle isole Cicladi, Manolas ha vestito la maglia della sua città dal 2003 al 2007, prima del passaggio al Thrasyvoulos, squadra in cui ha esordito in prima squadra. Grande entusiasmo per questo ritorno: "Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e la grande famiglia del Pannaxiakos Sports Club, con grande gioia, emozione e orgoglio, annunciano l'arrivo del calciatore internazionale Kostas Manolas” il comunicato ufficiale del club greco.

La carriera di Manolas

Dopo gli inizi in Grecia, dove ha vestito le maglie di AEK Atene e Olympiacos (con cui ha vinto due campionati consecutivi), il centrale classe 1991 è approdato in Serie A. Acquistato nel 2014 dalla Roma, Manolas ha giocato cinque stagioni in giallorosso, affermandosi come uno dei difensori più forti del campionato. Veloce, forte fisicamente (189 cm per 83 kg) e abile in marcatura, il numero 44 era pericoloso anche in fase offensiva sui calci piazzati. Degli otto gol segnati con la maglia della Roma, i tifosi ricordano soprattutto quello nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona: il gol di Manolas valse infatti il 3-0 che ribaltò la sconfitta del Camp Nou. Nell’estate del 2019 il passaggio al Napoli per 36 milioni di euro. Insieme a Koulibaly forma una super coppia difensiva, tanto che gli azzurri vincono la Coppa Italia a fine stagione: per il greco si tratta del primo trofeo nel nostro Paese. Un anno e mezzo dopo, dopo aver perso il posto da titolare, torna all’Olympiacos, con cui vince il terzo scudetto della carriera. Dopo una breve parentesi negli Emirati Arabi, a febbraio 2024 firma un contratto con la Salernitana, tornando così in Serie A. Con i granata, retrocessi con quattro turni d’anticipo, raccoglie solamente otto presenze, anche a causa di problemi fisici e condizioni non perfette.

Il recente accostamento alla Roma

Prima di trovare la squadra e firmare con il Pannaxiakos, giravano voci che Manolas potesse ritornare alla Roma, dove ha collezionato 206 presenze. A inizio settembre, infatti, i giallorossi stavano cercando un difensore centrale, e tra i profili valutati c’era anche quello del greco. La società ha poi scelto di prendere lo svincolato Mats Hummels (fin qui mai sceso in campo), chiudendo le porte al ritorno di Manolas.