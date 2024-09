Mantova cerca conferme. Possanzini: "Cresciamo"

Sfida tra neopromosse oggi alle 15. A Cesena il Mantova cerca la sua prima vittoria esterna. I tre successi fin qui raccolti dalla formazione di Possanzini, in effetti, hanno sempre avuto come felice cornice il Martelli. Al Manuzzi sono attese oltre 10.000 persone con circa 1.300 sostenitori ospiti. "La nostra mentalità è sempre la stessa, sia che si giochi in casa che si vada in trasferta. L’idea è sempre quella di puntare sulla manovra e uscire dal campo con la vittoria. Lavoriamo tutti i giorni - le parole dell’allenatore Davide Possanzini (nella foto) - per mettere in campo il meglio delle nostre potenzialità e così tenteremo di fare pure col Cesena. Si tratta di una squadra forte, che ha un collettivo che gioca a calcio con un’idea precisa. Sono molto ordinati e organizzati, sanno molto bene quello che vogliono fare e sono molto temibili in casa, come conferma il fatto che sette punti sugli otto fin qui conquistati li hanno raccolti proprio davanti al loro pubblico".

Sul momento del Mantova l’allenatore biancorosso è chiaro: "Al momento non guardo la classifica. Cerco di vivere alla giornata, pensando a dare il massimo impegno negli allenamenti, come chiedo anche ai ragazzi, e di mettere in campo il meglio delle nostre qualità in ogni partita. Per questo dobbiamo lavorare pensando ad una partita alla volta. Adesso ci interessa il Cesena, in seguito penseremo al resto".

(4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Muroni, Burrai; Galuppini, Aramu, Fiori; Mancuso. All. Possanzini.

SERIE B - SETTIMA GIORNATA: Cittadella-Frosinone 1-2, Bari-Cosenza 1-1, Carrarese-Reggiana 0-0, Sassuolo-Spezia 0-0. Oggi ore 15 Cesena-Mantova, Juve Stabia-Pisa, Modena-Sampdoria, Salernitana-Catanzaro. Domani ore 19.30 Sudtirol-Palermo, ore 20.30 Brescia-Cremonese.

CLASSIFICA: Pisa 16; Spezia 13; Sassuolo 12; Cremonese, Mantova 10; Brescia, Sudtirol, Bari, Reggiana 9; Modena, Cesena, Palermo, Juve Stabia 8; Salernitana, Cittadella 7; Catanzaro, Frosinone 6; Sampdoria, Cosenza 5; Carrarrese 4.