Mantova, un altro big match: "Non cerchiamo rivincite"

Dopo la sconfitta in casa dell’Albinoleffe che ha interrotto una serie positiva di nove risultati consecutivi, il Mantova ha grande voglia di ripartire e già questa sera (fischio d’inizio alle 20.45) ospiterà al Martelli un cliente di assoluto riguardo come la Triestina. Un big-match, in vista del quale l’intento della squadra di Possanzini è quello di cancellare immediatamente la caduta di Zanica, dimostrare che la capolista è più che mai viva e, possibilmente, tenere a debita distanza il Padova (che è risalito a -6). Un proposito che, però, dovrà fare conti tutt’altro che facili con gli alabardati, una formazione non solo dall’indubbio potenziale (capace di battere in modo piuttosto netto i virgiliani all’andata), ma che sarà anche alla prima gara con Roberto Bordin in panchina, pronto ad iniziare la sua terza esperienza con la squadra dove ha giocato nel ‘98/99 e che ha già allenato nel 2016, dopo l’esonero dei giorni scorsi di Attilio Tesser.

Stimoli particolari, dunque, animeranno la compagine giuliana, ma il Mantova scenderà in campo con uno spirito ben preciso come ha spiegato mister Possanzini: "Daremo il massimo per cercare di vincere. Siamo consapevoli che affronteremo una squadra forte, ma non cerchiamo rivincite rispetto all’andata. Anzi, quella sconfitta ci ha insegnato molto e in seguito abbiamo costruito qualcosa di importante". I biancorossi tornano in campo dopo la caduta in casa dell’Albinoleffe, ma l’ex attaccante non intravede campanelli d’allarme: "Veniamo da una sconfitta che ci ha fatto arrabbiare. Vogliamo riprenderci subito e far ripartire immediatamente il nostro cammino. Personalmente, comunque, ritengo bugiarda la battuta d’arresto con l’Albinoleffe. Certo, se alla fine abbiamo perso, qualcosa abbiamo sbagliato, ma la gara è stata decisa dagli episodi e la squadra ha fatto il suo dovere, non possiamo rimproverare nulla ai ragazzi. In ogni caso con una rivale forte come la Triestina cercheremo di ridurre al minimo gli errori".

Un’analisi condivisa dal direttore tecnico Christian Botturi: "Domenica scorsa non è stato positivo solo l’approccio, i primi venti minuti. Poi, per il resto, la squadra ha giocato e si è fatta valere. Purtroppo alla fine si sono rivelati decisivi gli episodi, ma noi vogliamo ripartire e siamo decisi a farlo subito. Ripartiremo dal cerchio che a centrocampo ha unito i giocatori e lo staff al termine della partita di Zanica. È stato un momento significativo, che ha confermato la compattezza del gruppo e la stessa voglia di tornare subito a fare risultato. Certo, con la Triestina non sarà affatto facile. Si tratta di una squadra forte, con giocatori di qualità che, tra l’altro, ha appena cambiato l’allenatore e sarà particolarmente motivata a fare bene".