Maradona, oggi avrebbe compiuto 64 anni: la leggenda del Pibe de oro

Diego Armando Maradona oggi avrebbe compiuto 64 anni. Nato a Lanus, Argentina, il 30 ottobre 1960, El Pibe de Oro ha incantato il mondo col suo immenso talento, distinguendosi in particolar modo in Italia dove ha giocato 190 partite con la maglia del Napoli segnando 81 reti. Nel Belpaese ha conquistato due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana. Con la nazionale argentina ha collezionato 91 presenze, 34 reti e la vittoria del Mondiale 1986. Dal 2008 al 2010 ha allenato l’Albiceleste portandola al Mondiale 2010 in Sudafrica. Diego è scomparso prematuramente il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto conseguente a insufficienza cardiaca.

La dedica del capitano del Napoli

In occasione della ricorrenza, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, durante la conferenza stampa post partita di martedì a San Siro contro il Milan ha detto: “Io e la squadra ci teniamo a dedicare la vittoria a Maradona e a dare un abbraccio alla famiglia in occasione del suo compleanno”.

Il nuovo murale al Vomero

Intanto a Napoli nel quartiere Vomero, verrà inaugurato il nuovo murale dedicato proprio alla stella argentina e intitolato “La mano de Dios”, celebrando il leggendario gol di mano all’Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale ‘86. Opera del pittore argentino Juan Pablo Gimenez Chec, il murale si trova nel cortile del palazzo di piazza Vanvitelli ed è stato commissionato dagli avvocati che hanno rappresentato il campione argentino nella sua battaglia legale, alla fine vinta, contro Equitalia. “L'immagine - spiega l'avvocato Angelo Pisani - sta a significare la vittoria del bene sul male, un gol contro le ingiustizie come quella contro l'accusa infamante di essere un evasore, una vittoria per la verità e la legalità che Diego ha sempre cercato”.