Mbappé al Real per i media francesi. Premier, De Zerbi va

In Francia sono sicuri che Mbappè andrà al Real Madrid: "La battaglia è persa", titola Le Parisien, a proposito del Psg che non è riuscito a convincere Kylian Mbappè a rinnovare il contratto. A giugno scadrà l’accordo e l’attaccante della Francia sarà libero di decidere in quale squadra giocare: secondo il giornale francese sarà il Real Madrid, anche se l’accordo non sarebbe già chiuso e l’unica variabile potrebbero essere le Olimpiadi di Parigi: Mbappè vuole esserci, ma prima ci saranno gli Europei e poi dal 26 luglio al 16 agosto i Giochi. Significherebbe saltare tutto il pre-campionato.

In Premier intanto ieri è arrivata una roboante vittoria per 4-1 per il Brighton contro il Crystal Palace. Nella squadra di De Zerbi sono andati in gol Dunk, Hinshelwood, Buonanotte e Joao Pedro. Per gli ospiti rete di Mateta. Rocambolesco pareggio 4-4 tra Newcastle e Luton. Padroni di casa due volte in vantaggio con la doppietta di Longstaff, ma gli ospiti reagiscono e calano il poker con i guizzi di Osho, Barkley, Morris (su rigore) e Adebayo. Ma la squadra di Howe non ci sta e riacciuffa il definitivo pari con Trippier e Barnes. Pareggio per 2-2 tra Burnley e Fulham: ospiti in vantaggio di due reti con Palhinha e Rodrigo Muniz, reazione dei padroni di casa con doppietta di Fofana.