Mbappé ancora fuori dalla nazionale, Deschamps: “Meglio così, le accuse non c’entrano”

Kylian Mbappé rimane fuori dalla lista dei convocati della Francia ancora una volta, dopo l’ultima mancata convocazione con relative polemiche. Il ct Didier Deschamps ha comunicato la lista dei ventitré giocatori selezionati per le ultime due partite dell’anno in Nations League contro Israele e Italia (domenica 17 novembre), lista nella quale non figura il bomber del Real Madrid. L’allenatore dei transalpini pensa che sia meglio così e ha assicurato che la sua decisione non è legata ai problemi fuori dal campo del capitano. «Non voglio entrare in un argomento che porta a interpretazioni, non posso dirvi di più», ha spiegato Deschamps in una conferenza stampa presso la sede della Federcalcio francese. «Mi assumo la responsabilità di questa decisione, è una mia scelta» ha aggiunto ai media, precisando che l’esclusione riguarda soltanto le partite di novembre. In realtà, Mbappé aveva già saltato i match di ottobre a causa di un infortunio muscolare che lo ha costretto a rimanere in Spagna, ma mentre i suoi compagni erano impegnati nel raduno a Clairefontaine, l’attaccante ha giocato in Liga e ha fatto un breve viaggio a Stoccolma nel quale, secondo la stampa svedese, è finito indagato per un presunto caso di stupro. «I problemi extra sportivi non c’entrano – ha ribadito Deschamps – dal momento che esiste e deve esistere la presunzione di innocenza», ha chiarito. Cinque invece gli ‘italiani’ convocati: il portiere Mike Maignan e il difensore Theo Hernandez del Milan, i centrocampisti Matteo Guendouzi (Lazio) e Manu Koné (Roma) e l’attaccante Marcus Thuram (Inter). Questa la lista completa dei 23: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens), Lucas Chevalier (Lille); Jonathan Clauss (Nizza), Lucas Digne (Aston Villa), Wesley Fofana (Chelsea), Theo Hernandez (Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco); Eduardo Camavinga (Real Madrid), Matteo Guendouzi (Lazio), N’Golo Kanté (Al-Ittihad), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Marseille), Warren Zaïre-Emery (Psg); Bradley Barcola (Psg), Ousmane Dembélé (Psg), Randal Kolo Muani (Psg), Christopher Nkunku (Chelsea), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter).