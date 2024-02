Mbappé annuncia al PSG: “Me ne andrò”

Parigi, 15 febbraio 2024 – Era nell’aria da tempo, poteva diventare realtà già nell’ultima sessione di mercato, ma a questo punto sembra proprio che Kylian Mbappé abbia deciso: a fine stagione lascerà il PSG, quando il contratto che lo vincola al club scadrà, a giugno. Manca ancora l’accordo con il Real Madrid, che da due anni sembra destinato a diventare il nuovo club del francese, ma il dado sarebbe tratto. A fine contratto, Kylian Mbappé ha deciso di lasciare Parigi e lo ha annunciato al presidente Nasser Al-Khelaifi. A sostenerlo è RMC Sport, secondo cui le parti annunceranno ufficialmente la separazione appena ne saranno stabilite le modalità. Non c’è ancora un accordo firmato con il Real Madrid, ma considerando l’ingaggio al quale è abituato e l’ambizione del giocatore, che con la squadra del suo paese non ha vinto a livello internazionale, è abbastanza prevedibile che sia proprio il club allenato da Carlo Ancelotti la sua destinazione.

L’ultima volta si era intromesso addirittura il premier francese Emmanuel Macron, per cercare di sventare il passaggio di Mbappé alle merengues. Chissà se Macron ci riproverà, ma stavolta le possibilità di successo sembrano davvero ridotte al minimo. Nel corso di questa stagione Mbappé ha giocato 30 partite con il PSG in tutte le competizioni, segnando 31 gol ed è già oggi il calciatore più pagato tra quelli che giocano in Europa. Se dovesse accettare la proposta da capogiro del Real Madrid, rafforzerebbe ulteriormente la sua posizione in vetta alla montagna dei soldi. Ma se fosse solo quello il problema, forse Mbappè sarebbe anche rimasto: la differenza grossa è che al Real Madrid si vince spesso...