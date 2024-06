Mbappè al Real Madrid: “Stasera”. Kylian lo svela al presidente Macron

Roma, 3 giugno 2024 - Kylian Mbappè da stasera sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. A dare l'annuncio è lo stesso attaccante rispondendo al presidente francese Emmanuel Macron, in vista nel ritiro della Nazionale francese in vista dell'Europeo. "Oggi è l'annuncio?" chiede Macron. "Stasera" la risposta Mbappè, in scadenza di contratto col Psg e promesso sposo del Real ormai da mesi. Il 25enne attaccante francese arriva a parametro zero e ha firmato un contratto con i blancos fino al 2029.

Il post di RMC Sport

Un sogno diventato realtà

"Un sogno diventato realtà. Sono davvero felice e orgoglioso di unirmi al club dei miei sogni" è il primo commento da nuovo giocatore del Real di Mbappè su Instagram, dove posta anche una foto di quando era ragazzino con la tuta dei blancos. "Nessuno può capire quanto sia ora entusiasta. Sono impaziente di vedervi, madridisti, e grazie per il vostro incredibile supporto". Ma anche i tifosi spagnoli lo aspettano a braccia aperte vista la sua ultima stagione, la migliore a livello realizzativo: con 44 gol di cui 27 in Ligue 1, si è laureato capocannoniere per la sesta volta di fila.

Kylian Mbappè ragazzino con la tuta del Real Madrid

Viene dalla sua miglior stagione realizzativa

Mbappè è stato campione del mondo nel 2018 e di Nations League nel 2021 con la Francia, senza dimenticare la finale persa con l'Argentina in Qatar, dove comunque aveva piazzato una personale con tripletta arrivando a 8 reti complessive che gli sono valse la Scarpa d'Oro. Al Psg si è preso il titolo di miglior cannoniere di sempre con 256 gol, e ha conquistato 17 trofei: 6 campionati, 4 Coppe di Francia, 5 Supercoppe nazionaloi e due Coppe di Lega. Ah, c'è anche la Ligue 1 vinta giovanissimo al Monaco, dove è cresciuto fino al debutto in prima squadra a 16 anni. Ora è maturo per la Champions e quale posto migliore del Real per conquistarla.