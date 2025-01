Menichini ha trovato la cura per Pontedera. Per la Vis Pesaro sarà una partita da sudare

Con la ciurma al completo alla conquista di Pontedera. Dopo il rinnovo di Zoia fino al 2028 l’obiettivo in casa Vis si sposta ora sulla gara di domani (ore 17,30, anche su Sky). Gli uomini di Stellone sono infatti alla ricerca della prima vittoria in trasferta del 2025. Per ottenerla sarà però necessario abbattere il muro eretto in queste ultime settimane dalla difesa toscana. I granata infatti dopo la manita subita dal Rimini ad inizio Dicembre, grazie ad uno stile di gioco accorto ed un 4-2-3-1 che sta fornendo garanzie, hanno blindato la propria porta.

Un solo gol subito nelle successive quattro partite, zero nelle ultime tre. Grazie ad un’ ottima organizzazione difensiva nel nuovo anno la loro porta è ancora inviolata proprio come quella dei pesaresi. Con i biancorossi il Pontedera condivide anche il numero di punti ottenuti da inizio anno ovvero 4. I ragazzi dell’ esperto mister Leonardo Menichini dopo aver bloccato infatti la Ternana sullo 0-0 hanno ottenuto una preziosa vittoria di misura ai danni del Sestri Levante nell’ ultima giornata.

Dopo aver ereditato il gruppo da Alessandro Agostini alla nona di campionato, Menichini grazie agli ultimi risultati positivi sta riuscendo a riportare il Pontedera sulla giusta direzione. Grazie alla lunga carriera tra Lega Pro e Serie B, il tecnico granata è stato infatti ritenuto dalla società toscana l’uomo giusto per salvare il Pontedera e la quindicesima posizione ricoperta attualmente sembra dargli ragione. Per agevolarlo in questo compito gli sono stati messi a disposizione fin dai primi giorni del mercato di riparazione diversi nuovi innesti.

Infatti dopo l’arrivo di due giocatori da lui già allenati in passato: il mediano Jacopo Scaccabarozzi, squalificato contro la Vis, e l’ala destra Pablo Vitali, sono giunti a Pontedera anche il terzino sinistro Francesco Migliardi dal Novara e il difensore centrale Andrea Moretti dalla Triestina. Mercato che ha però sottratto dalla disponibilità del tecnico due pedine importanti. Infatti alla partenza del centrocampista Michele Ambrosini in direzione Albinoleffe si è aggiunta, nelle ultime ore,quella dell’ ala sinistra Simone Ianesi. L’esterno, reduce dal gol vittoria nell’ ultima giornata, ha infatti accettato la corte del Milan Futuro e Domenica a sostituirlo ci penserà il classe 2005 Mattia Sala. Quest’ ultimo verrà affiancato nel tridente dietro la punta da Vitali e da uno tra Van Ransbeek e Pietra.

Il bomber sarà indubbiamente Jonathan Italeng, che con 8 reti e 2 assist rappresenta il faro dell’ attacco granata. Alle sue spalle fiducia confermata per Tantalocchi tra i pali; Cerretti, Pretato, Martinelli e Guidi in difesa e Perretta- Ladinetti in mediana. Saranno dunque questi i protagonisti di una gara che con cinque pareggi e una vittoria per parte si preannuncia all’ insegna del equilibrio.

Lorenzo Mazzanti