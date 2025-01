Mercato. Arriva il portiere Pozzi. Tre cessioni in serie D

È indubbiamente la Ternana la protagonista di queste ultime ore di mercato nel girone B. Infatti dopo gli acquisti di Vallocchia e Millico gli umbri appaiono intenzionati a salutare Antonio Donnarumma. L’ex Brescia piace infatti a Catania e Trapani. Tuttavia anche Vis e Pescara si sono mosse soprattutto in uscita in queste ultime ore. La Vis ha ingaggiato il portiere Pozzi, classe 2000, Triestina, Fermana, Akragas, Trapani e Sorrento e ha ceduto in prestito Thiane al Fossombrone, Gambino alla Nuova Igea Virtus e Kemayou al Castel di Sangro. Il club ha anche risolto il contratto dell’ex tecnico Simone Banchieri, in procinto di accasarsi al Messina; gli abruzzesi hanno dato il via libera al Pineto per l’acquisto del centrocampista Georgi Tunjov sostituendolo con Erdis Kraja in arrivo dall’ Atalanta.

l. m.