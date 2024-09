Mercato dilettanti, ancora movimenti. Montecchio Gallo, colpo Sakaj. Ad Apecchio arriva bomber Millaci

Calciomercato ancora aperto per i dilettanti ed ecco che nelle ultime ore si sono registrati ulteriori movimenti anche tra le squadre della provincia, in Eccellenza e non solo. Colpo del K-Sport Montecchio Gallo: la società guidata da mister Beppe Magi ha messo nero su bianco con il centrocampista, classe 1998, Fabio Sakaj ex Bagnolese e Terre di Castelli (Eccellenza emiliana) ed ex Nazionale albanese U19. Nuovo arrivo anche ad Urbino: si tratta di Giuseppe Serges, attaccante classe 2003 che ha giocato anche con la maglia dell’Alma Juventus Fano. Per rafforzare ulteriormente la rosa, adesso sul mercato la società ducale andrà alla ricerca di un difensore.

Fermin Millaci, classe 2004, autore di 11 gol nella passata stagione con la maglia del Pioraco (Seconda categoria) sale di campionato e diventa il nuovo centravanti della Viridissima Apecchio, squadra di Prima categoria. L’ufficializzazione dell’acquisto è arrivata ieri. Sul mercato Marco Pirani, portiere classe 1986, ex Falco Acqualagna, Vadese, Santa Veneranda, Fortuna 78 e Sant’Orso. La Civitanovese (serie D) ha rinforzato il centrocampo con l’ingaggio di Giorgio Capece (classe 1992) nella stagione passata alla Roma City. Tornando in Eccellenza, la Maceratese, una delle tre squadre in vetta al girone unico marchigiano e a punteggio pieno, ha ufficializzato l’acquisto del difensore Franco Ezequiel Grillo, classe 1999, che ha giocato nella Jesina per due stagioni.

Le classifiche dei marcatori. In serie D (girone F), al primo posto con 3 reti: Casolla (Fossombrone), Martiniello (Ancona) e Banegas (Aquila), 2 reti: Barone (Termoli), Sbaffo (Recanatese) e Bauco (Sora). In Eccellenza (girone marchigiano unico), con 2 reti: Cognigni (Maceratese) e Veneroso (Matelica). In Promozione (girone A) con 4 reti: Mattia Gaudenzi (Vismara), 2 reti: Luca Fraternali (Fermignanese), Pierandrei (Marina), Gagliardini (Appignanese), Francesco Tatò e Balleroni (Villa San Martino).

Le date. Nel prossimo fine settimana prenderanno il via i campionati di Prima e Seconda categoria, il campionato Juniores regionale, la Coppa Marche di Terza categoria e i campionati Allievi U17 e Giovanissimi U15. Il campionato di Terza categoria (di cui si conoscono i gironi ma non ancora i calendari) partirà invece il 6 ottobre assieme al campionato provinciale Juniores U19, il campionato Allievi U17 e Giovanissimi U15 (seconde squadre). am. pi.