Mercato. La Spal su Inglese. All’Ancona piacciono. Moretti e Calcagni

L’attaccante Roberto Inglese può essere l’elemento scelto dalla Spal per risalire la classifica. L’Ancona pensa al passato per essere protagonista nella seconda parte della C. Il diesse Micciola ha individuato come rinforzo il centrocampista Riccardo Calcagni che ha avuto nel primo anno in C al Matelica, sul fronte degli attaccanti in pole position potrebbero esserci Alex Rolfini e Federico Moretti, che hanno giocato anche insieme. Assieme a questi due c’è Ernesto Starita, vecchio pallino del diesse Micciola, esterno d’attacco che sta facendo bene con la maglia del Monopoli.