Mercato serie C. Bumbu e Brambilla in rossoblù

Il Gubbio ha chiuso il mercato con 5 entrate e 7 uscite. Sono arrivati i centrocampisti Bumbu e Brambilla dal Cesena, gli attaccanti Bernardotto (Giugliano) e il giovane Desogus in prestito dal Cagliari e il difensore Calabrese dal Padova. I partenti: Bontà, Brogni, Montevago, Frey, Bulevardi, Portanova e Di Gianni. Quest’ultimo, talento del 2006, ceduto ieri alla Lazio per una cifra considerevole.

Gli altri colpi di ieri. La Fermana ha ingaggiato l’attaccante Sorrentino (Giugliano) e ha fatto uno scambio con la Pro Vercelli:

Carosso per Pinzi; in uscita Laverone e Montini, scesi in D. Scambio anche fra Recanatese e Turris, con Rizzo in giallorosso al posto di Ricci; e fra Recanatese e Rimini (Quacquarelli-Allievi). La Spal ha ceduto Maistro al Bari e prelevato l’attaccante Petrovic dal Trento. Il Pescara ha prelevato Meazzi dall’Entella, che ha inoltre ceduto Clemenza al Sestri. L’Arezzo ha ceduto Iori al

Lumezzane, il Cesena ha ingaggiato il portiere Klinsmann, figlio d’arte. Il Perugia ha ceduto Santoro al Modena. L’ex Vis Stramaccioni passa dalla Juve alla Reggiana.