Mercato SERIE C. L’Ancona su Moretti. Tesserati Prezioso e Mondonico

Il mercato di serie C scalda i motori e l’Ancona torna al passato. Si attende il ritorno dell’attaccante Federico Moretti dall’esperienza di Brindisi, mentre è ufficiale quello del difensore Davide Mondonico. L’allenatore Colavitto potrà contare sul centrocampista Mario Prezioso, arrivato dal Potenza. Piacciono poi Riccardo Calcagni, centrocampista classe 1994 ed ex Matelica ora al Novara, e la punta Alex Rolfini, ma non è semplice riportarlo ad Ancona dal Vicenza. Per il diesse Micciola c’è anche il problema di dovere piazzare i tanti esuberi. La Fermana ha chiuso per Lorenzo Bonfigli, il trequartista e all’occorrenza anche mezzala del 2007 è stato preso dalla Nuova Florida (Serie D). La Spal perfezionerà in questi giorni il prestito di Marco Rosafio al Messina. Le trattative più importanti invece decolleranno la prossima settimana. Si registra la conferma dell’interesse per Marcel Buchel, seguito però anche da Sudtirol, Crotone e Perugia. Per l’attacco invece da Pescara arriva la voce di un fantomatico scambio tra il centrocampista Fabio Maistro ed Edoardo Vergani. Salvo sorprese, il centrocampista di Porto Tolle non lascerà la Spal che vuole puntare su di lui dopo il giro di boa. Vergani invece è un attaccante che era già stato accostato al club di via Copparo in estate.