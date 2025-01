Meucci si mette al centro. Grassina, quanto mercato

Dopo la new entry di Lorenzo Neri (2001), difensore centrale proveniente dal Terranuova Traiana, nelle ultime ore si è aggiunto anche quello di Elia Meucci (1997), centrocampista ex Scandicci. Questo Grassina del patron Tommaso Zepponi non ha perso tempo per realizzare due importanti operazioni di mercato che confermano la volontà di crescita del sodalizio, rinforzando la squadra che allena Marco Cellini. Un Grassina che mira a guardare avanti con più sicurezza nella seconda parte del campionato di Eccellenza che si rimette in moto domenica.

Con il 2024 finito negli archivi, il bilancio del Grassina può essere considerato positivo? "Direi proprio di si. E’ stato un anno molto soddisfacente – precisa il direttore sportivo del Grassina, Marco Leo – Al giro di boa chiudiamo questa prima parte con un 7° posto nella classifica di Eccellenza con 21 punti all’attivo".

Con questi due ultimi inserimenti di mercato, il sodalizio rossoverde mira a puntare ai play off? "Resta il sogno principale, anche se il nostro obiettivo iniziale è quello di mantenere la categoria. L’ingresso di Neri era preventivato per la copertura del reparto difensivo, mentre quello di Meucci è stata la classica ciliegina che il patron Zepponi ha voluto regalare alla squadra e ai tifosi. Guardiamo avanti sempre con fiducia stando in sempre guardia: la classifica è corta e non permette distrazioni".

In alcune gare al Grassina non è riuscito raccogliere punti. Come lo spiega? "Per mancanza di continuità di prestazione: troppe volte siamo stati altalenanti, subendo anche troppi gol. Cercheremo di ripartire con il piede giusto".

Come vede la trasferta di domenica sul campo della Colligiana? "Si prospetta una sfida difficile contro un’avversaria molto forte che subisce pochi gol, distanziata di un punto dalla capolista Castiglionese. Sarà un primo banco di prova che al Grassina richiederà la gara perfetta".

Giovanni Puleri