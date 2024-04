Serie A, Milan-Lecce: probabili formazioni, orari e dove vederla in tv

Milano, 5 aprile 2024 – Nonostante l’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma si avvicini a larghi passi, il Milan cerca di restare concentrato unicamente sul campionato perché è atteso dalla sfida in programma domani, a San Siro, alle 15 (match in diretta in esclusiva su DAZN), contro il Lecce. Reduci da quattro vittorie consecutive tra i confini della Serie A, i rossoneri puntano mettere ancor più al sicuro l’attuale secondo posto e a prolungare il loro ottimo momento, come spiegato da mister Stefano Pioli in conferenza stampa: “C’è voglia di proseguire in questo buon momento. Ci stiamo avvicinando al momento chiave della stagione in buone condizioni mentali e di gioco. Non abbiamo mai vinto cinque partite consecutive”. Nonostante la flessione nella seconda parte di stagione, il Lecce sarà un avversario da non prendere sottogamba: “Dal cambio di allenatore non hanno mai subito gol e ha saputo mettere in difficoltà la Roma. Servirà quindi una buona prova. Sarà una partita difficile perché il Lecce ha ritrovato equilibrio e ha giocatori molto veloci in attacco”. All’appello in casa rossonera mancheranno lo squalificato Loftus-Cheek e Malick Thiaw, fermato dalla fascite plantare: “Ha un infiammazione al plantare che gli ha creato problemi e impedito di allenarsi con i compagni, ma abbiamo la grande speranza di averlo con noi giovedì anche perché mancheranno Tomori e Kjaer”. Dall’altra parte ci sarà un Lecce che all’andata mise grande paura al Milan e che arriva all’appuntamento dopo il pari contro la Roma, ma che dovrà comunque cercare di fare punti per alimentare la sua corsa salvezza: “Sarà un’altra partita molto difficile – ha spiegato il tecnico dei salentini Luca Gotti –. Il Milan è una squadra di altissima classifica e che sta attraversando un ottimo momento. Gestisce il campo in maniera differente rispetto alla Roma e rispetto all’ultimo match dovremo cambiare qualcosa. Devo anche tenere conto di tutti i segnali positivi che i giocatori mi hanno dato”.

Le scelte di Pioli e Gotti

Pioli dovrebbe optare ancora per il 4-2-3-1: tra i pali della porta rossonera non ci saranno sorprese e ci sarà Maignan, che avrà davanti a sé un pacchetto arretrato formato da capitan Calabria, Gabbia – che sostituirà l’infortunato Thiaw –, Tomori, e Theo Hernanez. Davanti alla difesa ci sarà invece la coppia formata da Adlì e Reijnders mentre, vista la squalifica di Loftus-Cheek, sarà Pulisic a mettersi al centro del terzetto sulla trequarti, con ai suoi lati Leao e Chukwueze e davanti la punta Giroud. Gotti risponderà invece con un canonico 4-4-2: Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo saranno i quattro difensori a protezione del portiere Falcone. Il centrocampo sarà invece presidiato dagli esterni Almqvist e Dorgu e dai centrali Blin e Ramadani. Il tandem d’attacco sarà infine formato da Krstovic e Banda. Orari e dove vederla in TV: la gara: la partita Milan-Lecce, valida per il 31° turno del campionato di Serie A di calcio, sarà trasmessa sabato 6 aprile alle ore 15 in esclusiva su DAZN.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. All. Pioli

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Banda. All. Gotti