Milan, rispunta Lukaku. Napoli-Di Lorenzo si avvicina la schiarita

Milano, 26 giugno 2024 – Di pari passo con l’Europeo, sta pian piano quota anche il calciomercato di Serie A. Tra le società più attive c’è senza dubbio il Milan del nuovo allenatore Paulo Fonseca. Non è di certo un mistero che il principale obiettivo della dirigenza del club di via Aldo Rossi sia un attaccante che possa raccogliere la pesante eredità di Olivier Giroud e nelle ultime ore sembra essere tornato alla ribalta un nome di quelli destinati a fare parecchio rumore: stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Milan avrebbe infatti virato in maniera decisa verso Romelu Lukaku. Il trentunenne attaccante nativo di Anversa, attualmente impegnato ad Euro2024 (oggi affronterà una gara decisiva contro l’Ucraina), ritornerà al Chelsea dopo la fine del prestito annuale alla Roma – con cui quest’anno ha segnato 21 reti in 47 presenze complessive –, ma non rientra nei piani tecnici futuri dei “Blues” che di conseguenza punteranno a trovargli una nuova sistemazione. Per questo, il Milan, che già si era fatto avanti per Lukaku la scorsa estate prima che il giocatore si accasasse alla corte di Mourinho a Trigoria, avrebbe ripreso nelle ultime ore i contatti con il Chelsea, club con cui i rapporti sono decisamente positivi dopo gli ottimi affari fatte sull’asse Milano-Londra la scorsa estate (Loftus-Cheek e Pulisic). I rossoneri dovranno ora riuscire a convincere il club londinese – allenato dalla prossima stagione dall’italiano Enzo Maresca – a lasciar partire Lukaku nuovamente in prestito (formula gradita al Milan) o a buone cifre a titolo definitivo e successivamente superare anche lo scoglio dello stipendio del giocatore che alla Roma guadagnava una cifra superiore ai sette milioni di euro. In cima alla lista dei desideri del club rossonero resta comunque sempre Joshua Zirkzee. Il sentiero che porta all’olandese è però decisamente tortuoso: il Milan si è infatti detto da tempo disposto a pagare i 40 milioni della clausola rescissoria che lega l’olandese al Bologna, ma la trattativa sembra essersi arenata perché i rossoneri ritengono una cifra troppo alta i 15 milioni di commissione richiesti dall’agente del giocatore (Kia Joorabchan) su cui è forte l’interesse del Manchester United. Sempre restando in casa Milan, i rossoneri stanno continuando a lavorare sul fronte Emerson Royal per rafforzare la fascia. Tornando a Lukaku, invece, il Milan potrebbe però dover fare i conti con la concorrenza del Napoli di Antonio Conte, di cui il belga è un pupillo. L’ipotesi Napoli per Lukaku potrebbe però tornare in auge soltanto in caso di partenza di Victor Osimhen, situazione che stenta a sbloccarsi (sul nigeriano è forte l'interesse del Paris Saint-Germain). Nel frattempo, il club partenopeo ha avuto un incontro con Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo che – al pari di Kvicha Kvaratskhelia – ha manifestato nelle scorse settimane la volontà di intraprendere una nuova avventura lontana da Napoli. I colloqui con l’entourage del terzino, attualmente impegnato ad Euro2024 con l’Italia di Spalletti, hanno portato a una prima schiarita e nelle prossime settimane potrebbe arrivare una definitiva stretta di mano. Stretta di mano che è arrivata con Michel Folorunsho, il quale rinnoverà fino al 2029 con il Napoli. Infine, oggi dovrebbe essere il giorno delle visite mediche di Emil Holm, che lascerà lo Spezia per legarsi al Bologna, che verserà ai liguri una cifra non lontana dai 7 milioni, mentre entro la fine della settimana sarà Douglas Luiz a sostenere negli Stati Uniti i controlli medici che precederanno la firma su un contratto che lo farà diventare un giocatore della Juventus.