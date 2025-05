Milan Primavera sconfitto dal Torino: playoff Scudetto a rischio

Nel penultimo turno di Primavera 1 è arrivata una sconfitta pesantissima per il Milan, che probabilmente rischia di rovinare quanto di buono è stato fatto dal baby Diavolo in gran parte della stagione. I rossoneri sono caduti 2-1 (inutile il tardivo gol della bandiera di Bonomi) in trasferta contro un Torino senza più obiettivi, non approfittando così della frenata del Verona e rimanendo al settimo posto in classifica. In questo momento la squadra di Federico Guidi (nella foto) sarebbe fuori dai playoff Scudetto. Settimana prossima il Milan avrà bisogno di un mezzo miracolo per qualificarsi: oltre a battere il Genoa servirà sperare in un ko degli scaligeri contro il già salvo Monza (andato intanto ko 4-3 a Bologna).

Situazione invece completamente diversa per l’Inter, che sabato ha superato 1-0 la Sampdoria grazie alla rete di Lavelli e consolidato così il secondo posto. Per accedere direttamente alle semifinali, saltando il primo turno degli spareggi, i nerazzurri dovranno fare almeno un punto nella prossima trasferta di Cesena.

Per quanto riguarda le altre lombarde, la Cremonese ha travolto 4-0 l’Udinese, mentre l’Atalanta ha perso 1-0 contro il Cagliari. Risultati in ogni caso di importanza relativa: entrambe le squadre sono già salve e senza più niente da chiedere alla stagione.

