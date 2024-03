Milan verso la sfida con la Fiorentina: Pioli punta Nils Liedholm

Milano, 26 marzo 2024 – Tanti rientri attesi a Milanello nelle prossime ore in vista della sfida di campionato di sabato sera al Franchi di Firenze: dopo la vittoria nella Concacaf Nations League con la nazionale statunitense, Christian Pulisic e Yunus Musah hanno fatto rientro questa mattina a Milano.

Per questo motivo i due giocatori saranno a disposizione di Pioli a partire dalla giornata di domani per la delicata trasferta a Firenze godendo di un giorno di riposo extra anche per smaltire il jet-lag. Come i due americani, anche Rafa Leao tornerà ad allenarsi domani essendo tornato a Milano nella giornata odierna: stamattina, invece, il resto della squadra ha effettuato una seduta di allenamento e Tommaso Pobega, che lo scorso 21 dicembre si è sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro, ha svolto del lavoro personalizzato sul campo. Dopo la partita contro la Viola il centrocampista ex Torino potrebbe gradualmente tornare a lavorare in gruppo con il resto dei compagni.

Una trasferta ostica attende il Milan, che in 89 precedenti incontri è riuscito solo in 27 occasioni, pareggiando in 25 e perdendo in 37. Dalla stagione 2013/14 il Diavolo ha raccolto 3 pareggi, altrettante vittorie e addirittura 4 sconfitte per un totale di 12 reti segnate e 14 subite: per questo la partita di sabato sera ha un valore ancora più importante e il tecnico emiliano si appresta a tagliare un altro traguardo in carriera in caso di vittoria. Se i rossoneri dovessero espugnare lo stadio toscano, infatti, Pioli raggiungerà Nils Liedholm a 128 vittorie con il Diavolo in tutte le competizioni mentre in vetta rimane Carlo Ancelotti con 238 successi.

Baby rossoneri

Nel frattempo il club di via Aldo Rossi si gode i successi dei suoi giovani talenti con le rispettive selezioni nazionali: oggi l'Italia Under 17 ha pareggiato 2-2 al Myyrmaki Stadium di Vantaa contro i padroni di casa della Finlandia nell'ultima giornata del gruppo 3 della fase elite dell'Europeo. A pareggiare i conti è stato l'attaccante classe 2008 al servizio della Primavera, Francesco Camarda, su calcio di rigore nel recupero del secondo tempo e il penalty realizzato dal baby talento è stato conquistato da un altro rossonero, Mattia Liberali. Grazie a questo risultato, gli azzurrini del CT Favo hanno chiuso il proprio girone al primo posto ottenendo il pass per la fase finale dell'Europeo Under 17 in programma a Cipro dal 20 maggio al 5 giugno. Per Camarda è il terzo gol nelle ultime due partite, dopo la doppietta siglata contro il Belgio, mentre la trattativa per il suo primo contratto da professionista con il Diavolo prosegue: l’obiettivo è far firmare il giocatore a luglio, così da allungare la scadenza al 2027 al posto che al 2026 e la volontà comune è quella di arrivare a un accordo nonostante le alte commissioni chieste dal suo entourage. Borussia Dortmund, ma anche tante squadre di Premier League come Newcastle, Arsenal e Manchester City restano alla finestra. Successo nelle qualificazioni per l’Europeo anche per l’Under 19 italiana, campione in carica, che ha battuto 5-0 la Georgia: al festival del gol hanno partecipato anche il capitano della Primavera di Ignazio Abate, Kevin Zeroli, e il compagno di squadra in rossonero Diego Sia, autore di una rete lampo dopo 10 secondi dal suo ingresso in campo, condita da un assist.