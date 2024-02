"AC Milan: Tomori pronto al rientro dopo infortunio, buone notizie dall'infermeria"

Buone notizie dall’infermeria: Tomori, escluso dai convocati per la sfida all’Atalanta, è pronto a rientrare come già hanno fatto i colleghi di reparto Calabria e Kalulu, con il francese che domenica si è accomodato in panchina. L’ex Chelsea sarà a disposizione per la trasferta con la Lazio o, nei peggiori di casi, per l’andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia. Il difensore aveva subìto una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro il 22 dicembre a Salerno. Il.Ch.