Adli assistman. Gabbia bada al sodo. Energia Chukwueze

MAIGNAN 6. Salvato dalla traversa sulla conclusione di Gonzalez, non compie interventi complicati.

CALABRIA 6. Argina senza affanno e con esperienza il pericoloso Gonzalez. In controllo.

GABBIA 6. Interventi decisi ma puliti.

TOMORI 6,5. Prova senza sbavature.

THEO HERNANDEZ 6,5. Rischia fermando Almqvist con un’involontaria ginocchiata e fa tremare la traversa leccese con un sinistro a giro. Pochi affondi, più gestione.

REIJNDERS 6. Quantità e qualità in mezzo, visione di gioco intelligente.

ADLI 7. Assistman di giornata: dal suo corner arriva la spizzata di testa di Giroud, poi offre a Leao l’imbeccata illuminante per il tris.

CHUKWUEZE 7. Seconda gara consecutiva da titolare e assist al bacio per il vantaggio di Pulisic. Scatenato, semina il panico nella retroguardia salentina.

PULISIC 7,5. Accentrato da "10" sulla trequarti per sostituire lo squalificato Loftus-Cheek regala una perla che vale l’1-0: sinistro a giro alle spalle di Falcone. Standing ovation meritata.

GIROUD 7. Festeggia con un’inzuccata precisa la presenza da titolare numero 100 con la maglia del Milan e la novantesima in serie A. 13 gol in serie A, garanzia.

LEAO 7. Sempre nel vivo dell’azione, raccoglie il perfetto assist di Adli e dopo un’accelerazione incredibile buca Falcone.

ALL. PIOLI 7. Raggiunge la quinta vittoria di fila in campionato per la prima volta in stagione: l’innovativo schieramento tattico lo premia, ora testa alla Roma.

Kjaer 6,5. Recuperi preziosi, è tornato in forma. Musah 6. Fa il suo. Jovic 6. Dialoga con i compagni. Bennacer 6. Qualche pallone perso. Terracciano sv.

Voto squadra 7.

I.C.