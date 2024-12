Alle 20,45 arriva il Genoa, il tecnico si sente sicuro: "La società mi appoggia». Milan senza Theo, Fonseca fa la voce grossa

Parata di stelle, prima. Poi, nodi al pettine. E San Siro freme. Per le 125 candeline che il club spegnerà, per l’ennesimo bivio. Alle spalle, la “sparata“ di Fonseca post Stella Rossa. Di fronte, il distacco da incubo dalla zona Champions. Serata di gala a partire dalle 19.45, con la premiazione di Shevchenko (assente per motivi personali), Van Basten (ci saranno anche Gullit e Rijkaard) e Inzaghi entrati nella Hall of fame rossonera. Cerimonie, emozioni, poesia. Poesia che dalle 20,45 resterà nell’aria: titolari Jimenez (19 anni) e Liberali (17). Non la stellina Camarda che "va preservato", Fonseca dixit. Panchina esemplare per Theo Hernandez: "Ho parlato con la squadra e con alcuni giocatori. Sono situazioni normali – ha detto il tecnico – a questi livelli: io non mi nascondo, le affronto, sono pagato per risolverle. La società? Mi sento appoggiato, sempre". Acqua sul fuoco. Ma scelte pesanti, alcune “favorite“ dalle tante assenze (Morata e Pulisic su tutti). Il tutto in un clima festoso e al tempo stesso pungente. Vedasi la protesta dei Milan Club: "Abbonati trattati come i turisti. Vi basta che lo stadio si riempia di marionette che strapagano i biglietti delle partite di cartello". Serata da sensazioni contrastanti, insomma. In ogni caso, forti. Quella forza alla quale Fonseca ha fatto appello in settimana. E il tasto che batte resta lo stesso: "Atteggiamento. Il Milan compie 125 anni. Dobbiamo essere all’altezza della nostra storia".

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. All. Fonseca.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

l.m.