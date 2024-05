Altro ciclo che si chiude. Addio e rimpianti. Così Abate lascia la “Primavera“

"Questa è stata la mia ultima partita da allenatore del Milan, mi sento pronto per il calcio professionistico. Volevo ringraziare chi ha creduto in me, già dall’anno scorso affidandomi una categoria così importante. Da Paolo Maldini a Ricky Massara, alla dirigenza attuale che mi ha ri-scelto portando avanti un progetto dei giovani". All’apparenza una separazione normale, quella di Ignazio Abate, il quale dopo due anni di fila alla guida della Primavera rossonera ha deciso di percorrere nuove strade professionali. Ma chi conosce bene l’ex terzino rossonero, sa bene che dietro le parole di prassi si nasconde la grande amarezza dell’allenatore, il quale lascia a malincuore il club a cui era legatissimo. L’impressionante lavoro nel vivaio ed in particolar modo nel biennio in panchina con la Primavera non è stato avaro di soddisfazioni: squadra cresciuta e capace di ripetersi nella Youth League, considerato che quest’anno ha raggiunto addirittura la finale. Ma pure in campionato si è alzata l’asticella: dopo la salvezza della scorsa stagione, è arrivato un quinto posto e la partecipazione ai playoff che mancava da 9 lunghi anni. Fino al capolinea, sabato scorso contro la Lazio. In realtà già da alcune settimane, come aveva confidato agli amici di sempre, Abate aveva deciso di lasciare: dopo la finale europea persa contro l’Olympiakos, all’ex terzino non è arrivata la chiamata del club per proporgli la panchina della Next Gen rossonera che sta per nascere. La dirigenza del Milan, infatti, ha deciso di puntare su Bonera (attuale vice-Pioli) per il progetto riguardante l’under 23 che avrà nel bomber Camarda uno dei punti di forza. Abate c’è rimasto male, e ha preferito chiudere qui. Con tanti rimpianti..

G.M.