Altro rinforzo dopo Gabbia. Domani di scena alle 12.30 a Empoli. Milan, Terracciano secondo colpo. Al Verona 4,5 milioni più bonus

Dopo Matteo Gabbia, il Milan ha concluso il secondo acquisto della sessione invernale del mercato per tamponare l’emergenza difensiva. E’ Filippo Terracciano, ventenne difensore, laterale e all’occorrenza anche centrale che arriva dal Verona per una cifra prossima ai 4,5 milioni di euro più bonus. In attesa dell’accordo totale, è stato convocato per la gara di oggi in casa dell’Inter: probabili visite lunedì. Cresciuto nelle giovanili del Verona, il 20enne è un calciatore duttile, schierabile in diverse parti del campo. Di base, il calciatore veneto andrà a ricoprire il ruolo di vice-Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Intanto, domani alle 12.30, in casa dell’Empoli, il Milan vuole dare sostanza alla ripresa dopo la vittoria in Coppa Italia. Pioli dà fiducia ai soliti tre davanti (Pulisic-Giroud-Leao) ed è incerto se confermare Hernandez tra i centrali in coppia con Kjaer o lanciare subito il rientrante Gabbia.