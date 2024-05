Aspettando Fonseca. Il Milan va in Australia l’allenatore si avvicina

Il primo appuntamento dell’era post Pioli, con l’amichevole di venerdì contro la Roma in Australia. La successione praticamente definita nel nome di Paulo Fonseca, ma anche l’enigmatico messaggio di Zlatan Ibrahimovic. È il menù della settimana rossonera. Tra passato, presente e soprattutto futuro. Venerdì, all’Optus Stadium di Perth (ore 13 italiane), ci sarà Bonera in panchina, prossimo allenatore dell’Under 23 rossonera in caso di ammissione in Serie C e già nello staff del tecnico emiliano. Ieri è stata ufficializzata la lista dei convocati: tra gli assenti, spicca Leao (motivi personali). Mancheranno Pulisic e Bennacer, oltre agli infortunati Chukwueze e Maignan: al portiere che ha il contratto in scadenza a giugno 2026, peraltro, il Milan sarebbe orientato a proporre un rinnovo con aumento d’ingaggio. In Australia ci saranno invece Theo Hernandez e Reijnders, oltre allo stesso Giroud (non Kjaer).

Nel frattempo si è sbloccata la questione allenatore. Tradotto: Fonseca. Mancherebbero solo alcuni dettagli, ma col portoghese sarebbe stato raggiunto l’accordo per un contratto della durata di tre anni (biennale con opzione sul terzo) e per un ingaggio attorno ai tre milioni di euro a stagione. Fonseca, nei giorni scorsi, è stato a colloquio sia con il Lille che gli ha proposto il rinnovo (è in scadenza), sia con l’Olympique Marsiglia che si è fatto avanti con un triennale. Il tecnico, reduce dal quarto posto ottenuto in Ligue 1, con la beffa di aver perso l’accesso diretto alla Champions League all’ultima giornata (il club farà i preliminari), potrebbe anche portare in dote qualche pedina. Jonathan David, 24enne canadese, è sul taccuino da tempo: 26 gol e 9 assist tra campionato, Conference League e Coppa di Francia. Ma attenzione anche al terzino destro portoghese Tiago Santos, classe 2001, ex Sporting. Ieri la dirigenza rossonera ha incontrato anche gli agenti di Emerson Royal, del Tottenham.

Il nome di Fonseca continua comunque a suscitare la perplessità dei tifosi che anche nell’ultima partita di campionato hanno lanciato segnali, proseguendo nello sciopero (niente cori, né bandiere) fino alla fine del primo tempo. L’ultimo messaggio “social“ di Ibra non ha migliorato la situazione, poi. Lo svedese, a corredo di una foto che lo immortala seduto in panchina, ha messo un modulo: 4-3-3. Dopo l’immagine che lo ritraeva al Mapei (visibile dal riflesso sugli occhiali da sole) dove il Milan ha vinto l’ultimo scudetto, con la scritta "visione e missione", un altro indizio sul futuro? Enigmatico. Un rebus che non è piaciuto, per lo meno al pubblico dei social: oltre seimila commenti, la maggior parte critici.