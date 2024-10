Bologna-Milan ufficialmente rinviata, Scaroni: "Incomprensibile"

Milano, 25 ottobre 2024 - Bologna-Milan, in programma domani, sabato 26 ottobre 2024 alle ore 18 al Dall'Ara, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. La scelta della Lega di Serie A è arrivata dopo l'ordinanza del sindaco di Bologna Matteo Lepore, "a seguito dell’alluvione che ha interessato la città dal 19 ottobre".

Così, sulla decisione, il presidente del Milan Paolo Scaroni: "Una decisione incomprensibile a mio parere, il sindaco ha vietato la partita a porte chiuse, non ho capito perché. Di fronte all'ordinanza del primo cittadino abbassiamo la testa, ovviamente", le sue parole all'uscita dalla riunione del Cda della Lega Serie A di oggi.

All'ingresso, lo stesso Scaroni aveva dichiarato: "Non mi sono occupato del tema, ma penso che o si giocherà a porte chiuse, o si giocherà da un'altra parte (si era parlato di Como o Empoli). L'ipotesi che non si giocherà francamente… Ieri sera abbiamo avuto notizia dell'ordinanza, stiamo pensando a quale possa essere la soluzione".

La soluzione è stata poi il rinvio a data da destinarsi: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, vista la delibera del Consiglio di Lega tenutosi in data odierna, in cui la Lega Serie A prende atto dell’Ordinanza del Sindaco di Bologna n. 761919/2024, che non consente la disputa, neanche a porte chiuse, della gara di Campionato di Serie A Enilive Bologna-Milan, in programma il giorno 26 ottobre 2024 alle ore 18.00, dispone il rinvio della stessa a data da destinarsi".

Lepore, ieri, primo cittadino di Bologna, aveva infatti messo nero su bianco che "sabato al Dall’Ara non si giocherà. A seguito dell’alluvione che ha interessato il Comune di Bologna dal 19 ottobre in alcune zone della città ed in particolare nel quartiere Porto-Saragozza (proprio dove si trova lo Stadio Dall’Ara), sono in corso intense attività di ripristino della situazione nelle aree pubbliche e nelle proprietà private".

E ancora: "Le intense piogge di questi giorni e le previsioni meteorologiche per le prossime giornate non consentono di prevedere il ritorno alla normalità nelle prossime ore, vista anche l’Allerta meteo. La partita peraltro porterebbe allo stadio Dall’Ara, in via Andrea Costa e quindi nei pressi dell’area più critica della città, circa 35.000 persone, con conseguenti problemi di Ordine Pubblico".

Il Milan, quindi, vede slittare le squalifiche di due pedine chiave come Theo Hernandez e Reijnders alla sfida di martedì prossimo contro il Napoli: non potranno giocare. Difficile poi individuare a breve la data del recupero, visto il fittissimo calendario delle due squadre che partecipano anche alla Champions League e alla Coppa Italia.

ll primo "buco" infrasettimanale sarebbe nella settimana tra il 16 e il 22 dicembre: il Milan giocherà però domenica 15 e soprattutto venerdì 20, il Bologna domenica 15 e sabato 21. Altra ipotesi tra febbraio e marzo, ma solo nel caso in cui entrambe le squadre non si qualificassero per gli ottavi di Champions. La prima data ufficialmente libera infatti, tra coppe e soste per le nazionali, porta alla prima settimana di aprile.