Calabria di sostanza. Gabbia concentrato. Le incursioni di Theo

MAIGNAN 6. Compie un miracolo sulla girata di Chytil ma il brutto colpo al ginocchio incassato da Vicek lo costringe ad arrendersi.

CALABRIA 6,5. Il pestone preso da Holes vale l’espulsione diretta del capitano ceco. Primo tempo di sostanza, poi Pioli non rischia.

GABBIA 6. Provod non è un problema, prova attenta.

TOMORI 6. Seconda titolarità consecutiva per l’ex Chelsea che ha il suo da fare nel contenere Chytil: infatti si prende un giallo pesante e, da diffidato, salterà l’andata dei quarti.

THEO HERNANDEZ 7. A sinistra il treno sfreccia ad alta velocità: l’assist a Loftus è il frutto migliore delle sue scorribande.

ADLI 6. Smista il gioco ma sbaglia qualche tocco di troppo. Bersagliato con della birra dagli spalti.

MUSAH 6,5. Pioli si affida alla sua fisicità e dinamismo e ci azzecca.

LOFTUS-CHEEK 7. Nono centro stagionale e la solita imperiosità: mette la zampata al momento giusto.

PULISIC 8. Undicesimo sigillo in stagione (il terzo di fila), è sempre più on fire.

GIROUD 6. Buone triangolazioni con Pulisic e riferimento importante: ha due chances di calare il poker.

LEAO 8. Pesca un gran gol (il decimo finora) con un destro a giro e regala un cioccolatino a Pulisic dopo l’ottimo scambio con Theo. L’aria europea lo esalta.

All. PIOLI 7. Come all’andata resta in balìa della furia ceca, poi la superiorità numerica scongela i suoi. Tiene la squadra concentrata e lontana dall’extra campo: quarti meritati.

Sportiello 6. Entra a freddo, nulla può su Jurasek. Kalulu 6. Minuti sulle gambe. Thiaw 5,5. Si perde Jurasek. Chukwueze 5,5. Altra prova incolore. Reijnders sv.

Voto squadra 7

i. c.