Calabria e Thiaw fanno fatica. Fofana illumina

MAIGNAN 6. Chiude bene sul suo palo ad inizio ripresa, incolpevole sul gol.

CALABRIA 5.5. Apre la sua gara con un tiraccio da buona posizione, subito dopo gestisce male un’uscita. Non impeccsabile.

GABBIA 6. Gara ordinata, guida la difesa e cerca di alzare il baricentro.

THIAW 5.5. In difficoltà nella ripresa, maladrina la deviazione nel gol del pareggio.

HERNANDEZ 5. L’errore su corner in avvio è inquietante, non spinge mai. Non è sereno, come noto.

FOFANA 6. Lancio illuminante con cui manda Leao in porta, sfiora il raddoppio in chiusura di primo tempo. Travolto a lungo nella ripresa, si riprende nel finale. REIJNDERS 5. Ha meno palla rispetto al solito, e dalle sue parti la Stella Rossa sfonda.

MUSAH 5. Svaria per il campo, perde il fatale pallone del pareggio. Loftus-Cheek sv. Si mette in mediana, esce troppo presto.

LEAO 6. Si muove tra le linee, segna un gol da centravanti ed è volitivo. Manca uno stop propizio nel finale.

MORATA 5.5. Stretto nella morsa della Stella Rossa, poco o nulla poi la caviglia dice stop.

All. FONSECA 6. Perde due uomini, ma non i tre punti. Troppa sofferenza nella ripresa.

Chukwueze 5.5. Un paio di fiammate, poco di più. Abraham 6.5. Entra in campo e dà la scossa. Manca un’occasione troppo ghiotta, ma nel finale è lesto e la decide togliendosi un grosso peso. Camarda 6.5. Entra in campo e movimenta l’azione del gol-partita. Royal sv.

Voto squadra 6,5

Alesandro Luigi Maggi