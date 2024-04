Milan, Chukwueze si candida a essere l'arma in più contro la Roma

Milano, 15 aprile 2024 - “Quando il mio agente mi ha detto che piacevo al Milan ho sorriso perché pensavo fosse uno scherzo”. Ma adesso Samuel Chukwueze non scherza più. E la prestazione col Sassuolo, dopo l'ottimo impatto in coppa con la Roma e l'assist contro il Lecce, lo manda dritto nella lista dei candidati a una maglia da titolare per il ritorno di Europa League, giovedì all'Olimpico alle 21. Al Mapei, nel pazzo 3-3, urlo strozzato in gola per ben due volte. E sempre per questione di dannatissimi millimetri. Movimento alle spalle di Viti e incornata in gol su cross di Leao: offside di spalla. Folata in profondità a raccogliere un lancio di Florenzi e perfetto esterno mancino da posizione ravvicinata, ma defilata: palo, gol. No: ancora fuorigioco, ancora di spalla, ancora di un nonnulla. Resta la prestazione: spunti e strappi, capacità di abbassarsi sulla linea laterale e piazzare più di una imbucata per i tagli di Loftus-Cheek. Ma proprio al posto dell'inglese Chukwueze potrebbe trovare spazio dal primo minuto al ritorno dei quarti di finale: Chukwu-Pulisic-Leao alle spalle di Giroud. Ipotesi spiccatamente offensiva. Ma c'è da rimontare lo 0-1 dell'andata. Il momento del nigeriano è comunque (più che positivo). A San Siro, contro la Roma e da subentrato, ottimo impatto: vedasi la sgasata sulla destra chiusa da un cioccolatino servito in area piccola e scialacquato alle stelle da Giroud. Pochi giorni prima, sempre a Milano contro il Lecce, altro spunto esterno e assist per Pulisic (schierato sulla tre quarti vista l'assenza di Lofus-Cheek). Titolare con la Fiorentina e in gol col Verona, il bilancio delle ultime apparizioni dell'attaccante esterno. In Europa? Spezzoni con Rennes e Slavia oltre che contro la Roma. In Champions, invece, due gol nelle ultime due sfide contro Borussia Dortmund e Newcastle. Non male per il 24enne protagonista anche con la sua Nigeria in Coppa d'Africa: cinque partite su sette, quattro volte titolare, anche nella finale persa con la Costa d'Avorio. Arrivato a Milano dal Villareal aveva detto: “Quando ho visto la bacheca con le sette Champions League e i Palloni d'oro è stato fantastico. Il Milan è uno dei club più grandi del mondo, qui hanno giocato Van Basten, Kakà, Shevchenko… Essere qui per me è un sogno diventato realtà”. Ora Chukwueze può sognare ad occhi aperti una maglia da titolare. Per avanzare in Europa League. Per dare una svolta alla stagione.