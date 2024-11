Contro la bosnia erzegovina. Rete e assist per Camarda con la baby Italia. Il 16enne monitorato dall’Under 21 per l’Europeo

Gol, dopo due legni. Francesco Camarda si era fermato al (doppio) palo contro il Montenegro. Così, ieri con la Bosnia Erzegovina, ha pensato bene di impiegare appena quattro minuti per andare in rete: la sua terza in sei partite con l’Italia Under 19 che dato il via al 3-0 finale. Continua l’ottimo momento per la “stellina“ dopo l’esordio in Champions (record italiano a 16 anni e 226 giorni) e il debutto da titolare in Serie A (secondo più giovane di sempre nella storia del Milan). Il curriculum con le nazionali giovanili parla chiaro: astro nascente. In U15, 6 gol in 9 presenze. In U16, 3 reti in 7 gare. E in U17 i centri sono stati 11 in 19 sfide. Prossima tappa l’Under 21. Il ct, Carmine Nunziata, è stato chiaro in tal senso: "Sicuramente c’è un occhio di riguardo per lui. Da qui all’Europeo di giugno verrà preso in considerazione". L.M.