Coppa italia femminile. Le rossononere cadono in casa, semifinale di andata alla Roma

Il primo round della semifinale di Coppa Italia contro la Roma non ha sorriso al Milan di Davide Corti (nella foto), sconfitto ieri al Puma House of Football per 2-0: un eterno duello, quello con le capitoline, dopo la sconfitta ai calci di rigore nella finale del 30 maggio 2021 e le semifinali dell’ultima edizione, terminate con il passaggio del turno da parte delle giallorosse. L’approccio alla partita del Diavolo è stato buono e, dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, le squadre hanno provato a sbloccare il risultato: le rossonere sono andate vicino al vantaggio con Marinelli, mentre la risposta romana è arrivata con la traversa centrata da Giugliano. L’equilibrio in campo è stato spezzato all’83’ dalla conclusione di Haavi sugli sviluppi di un corner e allo scadere dal raddoppio firmato Pilgrim. La qualificazione alla finalissima si fa, dunque, in salita per il Milan che domenica prossima alle ore 15 tenterà l’impresa al "Tre Fontane": "L’atteggiamento mentale è stato buono, ora abbiamo una settimana per lavorare su alcune situazioni cercando di recuperare il risultato negativo. Le qualità della Roma le conosciamo, purtroppo quando prendi gol su palla inattiva ti crolla il mondo addosso. Ci siamo scoperte e così è arrivato il raddoppio. Nel match di ritorno metteremo in campo tutto quello che abbiamo, il rammarico è legato alle occasioni che abbiamo avuto e che non siamo state in grado di concretizzare" l’analisi del tecnico rossonero. Il.Ch.