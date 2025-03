Coppa Italia Primavera: L’ultimo atto Forse all’arena civica contro il cagliari. I baby rossoneri battono il Lecce (1-0) e vanno in finale

Basta un gol di Scotti per battere il Lecce e spedire il Milan Primavera in finale di Coppa Italia sei anni dopo l’ultima volta. Il 9 aprile sarà sfida con il Cagliari, che in semifinale ha sconfitto a sorpresa la Juventus per 2-0. La finale, anche se manca ancora l’ufficialità, dovrebbe giocarsi nella splendida e storica cornice dell’Arena Civica di Milano. Il Milan tra circa un mese andrà dunque a caccia della coppa nazionale, che manca in bacheca da ben quindici anni. Tornando alla gara con il Lecce, i rossoneri sono autori di una prova molto compatta. Primo tempo equilibrato con diverse occasioni per parte e il portiere del Milan, Longoni, protagonista di buoni interventi. Nella ripresa padroni di casa da subito più determinati: al 69’ Liberali imbuca per Scotti, che sfrutta l’errato posizionamento di Esposito e batte Rafaila. Nel finale gli uomini di Guidi sprecano più volte il raddoppio, ma riescono comunque a festeggiare. "C’è soddisfazione perché i ragazzi si meritano di giocare una finale e dare un senso ai tanti sacrifici di questi mesi", ha spiegato Guidi a fine gara. Alessandro Stella