COPPA ITALIA SERIE C. Baby rossoneri eliminati ai quarti . Giana, è impresa

Si ferma ai quarti di finale il cammino in Coppa Italia di Serie C di Milan Futuro, messo ko dal Caldiero Terme. Impresa, invece, per la Giana che vince con l’Avellino, conquista una storica semifinale e resta l’unica lombarda in corsa per il trofeo. Al Chinetti di Solbiate Arno Bonera deve fronteggiare tante assenze (Camarda, Zeroli, Jimenez tra gli altri). C’è invece Vos, dal primo minuto. Ci sono, però, soprattutto i veneti che passano alla prima occasione: è l’esperto Scappini (più di 500 partite in carriera tra Serie B e C) a infilare dal limite dell’area Nava al quarto d’ora.

I rossoneri provano a rialzarsi soprattutto con Longo e Chaka Traorè, ma il Caldiero si conferma cinico al 38esimo: assolo di Zerbato e bis. Tutt’altra aria a Gorgonzola: tris all’Avellino davanti a 1.145 spettatori. Senza Trombetta, svincolatosi e passato al Forlì, sugli scudi soprattutto Montipò (doppietta). Dopo dieci minuti è già 2-0: proprio Montipò sblocca il match deviando in rete un traversone (8’), mentre due giri d’orologio più tardi Renda finalizza in ripartenza su assist di De Maria. Terzo gol di Montipò che beffa Cionek e insacca. Domani i sorteggi per gli accoppiamenti delle semifinali (andata e ritorno). L.M.