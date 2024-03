Derby del Diavolo, lo chiede l’Europa. Milan-Roma inedito per volare. Quarti di nobiltà, poi rischio Bayer

Il rischio di un derby italiano era previsto e l’urna di Nyon non ha voluto deludere le attese: sarà la Roma la prossima avversaria del Diavolo nei quarti di finale di Europa League, un confronto inedito nella storia dei due club. Le due compagini, sebbene abbiano incrociato i propri percorsi più volte in Serie A e in Coppa Italia, non hanno mai lottato per un trofeo oltre i confini nazionali, per questo le due sfide in programma il prossimo mese saranno affrontate con un piglio decisamente diverso.

La gara di andata si disputerà sul terreno di San Siro l’11 aprile alle 21, mentre il ritorno è previsto all’Olimpico di Roma la settimana successiva e, in un’eventuale semifinale, il Milan potrebbe incontrare una tra Bayer Leverkusen e West Ham. I precedenti in campionato dell’attuale stagione sorridono alla compagine di Pioli, anche se si trattava di una Roma diversa, guidata ancora da José Mourinho: all’andata i rossoneri hanno vinto 2-1 all’Olimpico grazie al rigore realizzato da Giroud e al gol Leao (inutile la rete di Spinazzola), bissando il successo al ritorno a San Siro con un 3-1 confezionato da Adli, dall’attaccante francese e da Theo Hernandez ad annullare il penalty di Paredes. L’attualità parla di una formazione giallorossa rinvigorita dalla "cura Daniele De Rossi", con l’ex giocatore in campo nel 2007, quando la Lupa ebbe la meglio nelle semifinali di Coppa Italia sul Milan: quello è stato l’ultimo duello fuori dal campionato e in panchina sedevano Luciano Spalletti e Carlo Ancelotti.

"Conosciamo bene il nostro avversario: c’erano tre squadre italiane e sapevamo che c’era questo pericolo. Sarà un’altra partita perché non siamo in campionato ma in una coppa europea: molti giocatori sono cresciuti, abbiamo recuperato diversi infortunati ma dovremo prepararci bene perché l’Europa League è il nostro obiettivo primario", le parole di Daniele Massaro, presente ieri a Nyon in rappresentanza del club. L’ex rossonero ha poi parlato del neo tecnico giallorosso: "De Rossi sta lavorando molto bene, mostrando grande personalità. Ha la fiducia dei giocatori".

Per la sfida di andata Pioli sa già di non poter contare sull’apporto di Fikayo Tomori al centro della retroguardia: l’ex Chelsea, diffidato, è stato ammonito durante la sfida a Praga e per questo sarà costretto a saltare il primo round contro Lukaku e soci. In mezzo al doppio confronto per entrambe le squadre ci saranno impegni di campionato importanti, tra cui due derby all’orizzonte: domani pomeriggio il Diavolo proverà a espugnare il Bentegodi, poi arriverà la sosta per le Nazionali e il ritorno in campo il 30 marzo con la sfida esterna a Firenze. Il weekend prima dell’andata dei quarti vedrà i rossoneri impegnati a San Siro contro il Lecce (alla Roma toccherà il derby), mentre il 14 aprile Pioli farà visita al Sassuolo: se per il Milan, dunque, la serie A non pone ostacoli insormontabili, il pensiero di tutta la piazza rossonera, a tre giorni dalla sfida di ritorno contro i giallorossi, sarà tutto per la stracittadina che potrebbe sancire la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter.