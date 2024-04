Difesa da rivedere, poi ci pensa Gabbia. Pulisic, che carica

SPORTIELLO 6 Può poco sui gol, bene sulla sberla di Volpato, sbroglia il retropassaggio killer di Leao.

FLORENZI 5 Generosità e lanci non cancellano gli errori: guarda Pinamonti insaccare il vantaggio, si perde Laurienté che fa doppietta.

KJAER 4 Thorstdvedt lo porta fuori zona, ma anche in area il danese non lo prende mai: due gol sulla coscienza. Anche in costruzione malissimo.

THIAW 4.5 La prima rete nasce anche dalla sua uscita morbida su Volpato. Ammonito: salta il derby.

THEO HERNANDEZ 5.5 Anche lui macchinoso sull’1-0. Si accende alla sua maniera, si spegne al dunque.

MUSAH 5.5 Attacca subito con forza e viene incontro, tentenna tatticamente.

ADLI 6 Sventaglia a sinistra, tesse così così. Perde una palla sanguinosa sul 3-3, ne offre una ottima a Pulisic.

LOFTUS-CHEEK 5.5 Taglia in profondità, esce dagli ingorghi di fisico. Poi errori e rischi.

CHUKWUEZE 6.5 Si danna l’anima, anche abbassandosi per imbucare in diagonale. Bel movimento alle spalle di Viti, grandissimo esterno mancino: fuorigioco.

JOVIC 6 Poco nei meccanismi, non si vede fino al gol.

LEAO 7.5 Con la Roma zero dribbling riusciti. A Reggio Emilia salta l’uomo dall’inizio alla fine. Gol alla Rafa, zampata decisiva per il bis, giocate su giocate.

ALL. PIOLI 5.5 Dieci minuti da incubo condannano le sue scelte. Poi la riprende di idee e carattere. Il peso del punto si vedrà in settimana.

Voto squadra 5.5.

Gabbia 6 Ordinato: quello che gli si chiede. Reijnders 6 Entra e avvia il bis. Giroud 5.5 La sua testa sul 3-3. Ma sotto porta sbaglia 65’ Pulisic 6.5 Mette a ferro e fuoco la corsia destra. 82’ Okafor 7 In gol dopo pochi secondi.

