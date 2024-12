Domani la Coppa Italia. Diavolo in campo a S. Siro per gli ottavi di finale. Arriva il Sassuolo di Grosso, primo in Serie B

Milan al lavoro anche ieri a Milanello per preparare la partita di domani sera, alle ore 21 a San Siro, contro il Sassuolo. In palio, il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, contro la vincente tra Roma e Sampdoria. Scarico per chi ha giocato sabato, il resto del gruppo ha fatto esercizi di finalizzazione, poi difesa contro attacco prima della partitella. Oggi, altro allenamento mattutino. Mancheranno i tre lungodegenti Florenzi, Bennacer e Jovic contro la squadra di Fabio Grosso, attualmente al primo posto in Serie B e reduce da quattro vittorie di fila senza subire gol. I neroverdi, in coppa, hanno superato Cittadella e Lecce.