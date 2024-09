Emerson Royal brilla. Fofana sul pezzo. Abraham stecca

MAIGNAN 6,5. Si allunga bene sulla fucilata di Kristovic, mette i pugni sul bolide di Ramadani. Qualche uscita, disimpegni, routine.

EMERSON ROYAL 6,5. Sempre più a suo agio, soprattutto in fase di spinta. Accompagnamento costante.

GABBIA 6,5. Guida il reparto a testa alta, quasi da veterano.

TOMORI 6. Qualche sbavatura, soprattutto in fase di costruzione.

THEO HERNANDEZ 7,5. Mette sulla testa di Morata il vantaggio, cambia passo coi giri perfetti e bissa.

PULISIC 7. Lavora sodo come al solito. E come al solito raccoglie i frutti.

FOFANA 6,5. Sempre sul pezzo, fa la diga quando deve e alimenta l’azione senza strafare.

REIJNDERS 6,5. "Può fare tutto", dice Fonseca. E lui tutto fa: applicazione, idee, accelerazioni.

LEAO 6,5. Inventa per Abraham dopo pochi secondi: delizia. Poi in versione croce. FIno a che torna in sé: assist, giocate, folate. .

MORATA 7.5. Leader in tutto e per tutto. Sradica palloni, scorrazza per quasi tutto il campo, segna. Esce acclamato: c’è il Leverkusen martedì.

ABRAHAM 5,5. Lavora soprattutto per gli altri, a volte troppo: sciupa una palla golosa di Leao e non solo. Unico (piccolo) neo.

ALL. FONSECA 7. Squadra che (stra)vince non si cambia. Sembra facile, non lo è affatto.

Loftus-Cheek 6. Al servizio della squadra. Accarezza pure la traversa. Musah 6. Pedala e cerca di costruire in semplicità. Chukwueze 6. Qualche fiammata, rispetta le consegne. Bartesaghi 4. Eccesso di foga. Jovic sv.

Voto squadra 7.

L.M.